МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль слабеет к доллару и евро

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,23% — до 7,12 доллара, "Новатэка" — падала на 0,68%, до 234,4 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,46%, до 84,51 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,36% — до 7,84 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,18%, до 27,9 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,28% — до 31,78 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,13%, до 22,49 доллара, НЛМК — снижались на 0,62%, до 32,06 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,07% — до 1,32 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,04%, до 17,7 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,24% — до 92,92 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,04% — до 7,61 доллара, "Магнита" — снижались на 0,55%, до 15,01 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,08% — до 3,04 доллара.