МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в пятницу в минусе, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают сокращать позиции в рисковых активах в последний торговый день недели.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.03 мск падал на 0,59%, до 3831,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1621,97 пункта. Индекс Мосбиржи и индекс РТС достигли минимумов с 9 августа — 3831,07 пункта и 1621,6 пункта соответственно, следует из динамики сегодняшних торгов. Цены на нефть вернулись к снижению

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку, до 74,41 рубля, курс евро — на 23 копеейки, до 86,83 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,8% — до 65,92 доллара за баррель.

"Несмотря на негативный внешний фон сегодня, мы открылись вверх, но быстро снизились вслед за глобальными площадками и нефтью. В результате российские индексы вновь переписали недельные минимумы", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Распадской" растут на 27% на новостях о новой дивидендной политике, акции девелоперской компании "Самолет" прибавляют 3,85% после того как стало известно о возможной покупке компанией бизнеса "Интеко". Существенный рост показывают префы "Мечела"(5,6%). Акции прибыль "Распадской" взлетели в цене на фоне данных по отчетности

Банковский сектор продолжает коррекционное снижение: бумаги Сбербанка теряют 1,73%, акции ВТБ — 1,15%. Главным аутсайдером торгов являются акции Qiwi (-1,83%), продолжающие обновлять годовые минимумы после неоднозначного отчета. Также в лидерах падения бумаги "Роснефти" (-1,3%), Северстали (-1,33%), "Алросы" (-2,8%) и депозитарные расписки Mail.ru (-2,63%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин из "БКС Мир Инвестиций" считает, что если внешний фон продолжит ухудшаться, продажи могут усилиться, особенно с учетом фактора пятницы, когда при столь нестабильной ситуации на мировых рынках многие не решаться оставлять позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника.

"С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает откат от ближайшего уровня сопротивления. Ожидаем продолжения снижения, при этом ближайшие уровни поддержки находятся в районе 3825 и 3800 пунктов", — считает Игорь Додонов из ФГ "Финам".