Московская биржа увеличила свою долю в Национальной товарной бирже до 77,14%
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила свою долю в Национальной товарной бирже (НТБ) до 77,14%, говорится в отчете Мосбиржи по МСФО за первое полугодие 2021 года.
"Во втором квартале 2021 года Московская биржа приобрела дополнительные 12,06% доли в НТБ, увеличив свое участие с 65,08% до 77,14%. Балансовая стоимость чистых активов НТБ в консолидированной финансовой отчетности группы на дату приобретения составила 290,4 миллиона рублей", — говорится в отчете.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, бумаги были выкуплены у миноритарных акционеров.
Московская биржа не намерена продавать свою долю в НТБ, говорил в июне в интервью РИА Новости член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич. Тогда же он выразил мнение, что все акционеры должны вносить свою лепту в развитие бизнеса, поэтому торговая площадка провела переговоры с теми миноритарными акционерами, которые последнее время не проявляли большого интереса к товарному рынку, чтобы выкупить их доли.
Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Основное направление развития НТБ — организация биржевого товарного рынка в России. В состав акционеров акционерного общества "Национальная товарная биржа" входят: ПАО "Московская биржа", АО "ОЗК", ЗАО "СМВБ", имеющие более 5% в уставном капитале, и другие акционеры.
https://1prime.ru/Stocks/20210820/834491793.html