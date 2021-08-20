МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила свою долю в Национальной товарной бирже (НТБ) до 77,14%, говорится в отчете Мосбиржи по МСФО за первое полугодие 2021 года. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во втором квартале выросла на 2,1%

"Во втором квартале 2021 года Московская биржа приобрела дополнительные 12,06% доли в НТБ, увеличив свое участие с 65,08% до 77,14%. Балансовая стоимость чистых активов НТБ в консолидированной финансовой отчетности группы на дату приобретения составила 290,4 миллиона рублей", — говорится в отчете.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, бумаги были выкуплены у миноритарных акционеров.

Московская биржа не намерена продавать свою долю в НТБ, говорил в июне в интервью РИА Новости член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич. Тогда же он выразил мнение, что все акционеры должны вносить свою лепту в развитие бизнеса, поэтому торговая площадка провела переговоры с теми миноритарными акционерами, которые последнее время не проявляли большого интереса к товарному рынку, чтобы выкупить их доли.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Основное направление развития НТБ — организация биржевого товарного рынка в России. В состав акционеров акционерного общества "Национальная товарная биржа" входят: ПАО "Московская биржа", АО "ОЗК", ЗАО "СМВБ", имеющие более 5% в уставном капитале, и другие акционеры.