МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на неблагоприятной конъюнктуре, в частности, на падении нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%, до 3832,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1623,5 пункта.

За всю неделю индекс Мосбиржи снизился на 1%, РТС – на 2,6% при ослаблении рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск растёт на 21 копейку, до 73,41 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 86,96 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до 65,6 доллара за баррель.