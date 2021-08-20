МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по основным индексам на неблагоприятной внешней конъюнктуре, в частности, на падении нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,55%, до 3832,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1623,5 пункта.

За всю же неделю первый из них снизился на 1%, а индекс РТС – на 2,6% на ослаблении рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск растёт на 7 копеек, до 74,27 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,93 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,5%, до 65,5 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня оказались депозитарные расписки Mail.Ru (-2,87%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,17%), акции "Алросы" (-2,05%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,98%), депозитарные расписки Qiwi (-1,76%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,45%), акции "Новатэка" (-1,42%), НЛМК (-1,36%) и акции "Северстали" (-13,5%).

В то же время "Распадская" (+27,47%) представила "феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты" по итогам полугодия. "Мировой спрос на сталь, а соответственно и на уголь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 100%, а EBITDA — более чем в два раза, достигнув исторически рекордных значений", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Они сохраняют позитивный взгляд на акции "Распадской", однако ожидают определенной коррекции в котировках на фоне мировой конъюнктуры.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы подорожали на 8,26%, обыкновенные акции – на 3,17%), акции ММК (+2,85%), "Мосэнерго" (+1,88%), ПИКа (+1,44%) и префы "Сургутнефтегаза" (+1,39%).

Акции Московской биржи также подорожали против рынка, хотя и не столь резко, и на закрытии торгов оставались в небольшом плюсе (+0,15%) после публикации позитивной отчетности по МСФО за прошлый квартал.

Аналитики компании "ВТБ Капитал" сохраняют показатель целевой цены на ближайший год на уровне 206 рублей и рекомендуют "покупать".

"Приток клиентов (на фондовом рынке – ред.) снижается, но все ещё находится на аномально высоких уровнях, если сравнивать с показателями 2019 годом и более ранними годами. Пока прибыль (Мосбиржи – ред.) поддерживаются за счет роста комиссионных доходов. Но при снижении притока новых клиентов комиссионный доход должен начать падать. Биржа в плане доходов пока смотрит на ситуацию оптимистично", — поясняет Артем Тузов из компании "Универ капитал".

"Долгосрочно Мосбиржа остается стабильной дивидендной акцией с растущими дивидендами и растущим бизнесом, обеспечивающим эти дивиденды. Возможности для роста бизнеса Московской биржи ещё далеко не исчерпаны, а успешный конкурент в лице "СПБ-биржи", должен дать новый импульс развития", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в понедельник будет находиться в диапазоне 3780-3880 пунктов, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Одним из ключевых событий предстоящей недели станет симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы будут ждать новой информации относительно планов сворачивая программы количественного смягчения. Учитывая данный контекст, можно прогнозировать сдержанную динамику на рынках на предстоящей неделе", — добавляет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".