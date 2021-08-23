МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. На этой неделе инвесторам стоит проявить осторожность, заявил агентству "Прайм" старший аналитик АТОН Михаил Ганелин.

"Мы считаем, что инвесторам на этой неделе надо быть достаточно осторожными. Мы не видим оснований, чтобы рынок показал какой-то значимый рост", — отметил он.

По прогнозу специалиста, в лучшем случае рынок будет стагнировать, но есть вероятность коррекции, учитывая, что сейчас очень сильно корректируются рынки в Китае

Помимо этого начинаются коррекции на рынках в США, снижаются цены на некоторые сырьевые товары, в том числе на нефть.

"И мы думаем, что эта нервозность может передаться и на российский рынок", — отметил собеседник агентства.

"При этом уже сейчас ряд бумаг смотрится достаточно устойчиво", — добавил он.

По его мнению, лучше рынка чувствуют себя акции:

Газпрома,



Московской Биржи,



Полюса,



ФосАгро.



"И возможно, в случае каких-то коррекций эти имена будут покупаться в первую очередь. Кроме того, сейчас компании отчитываются и некоторые из компаний объявляют хорошие промежуточные дивиденды. В частности, мы ждем хороших дивидендов по металлургам, по Газпром нефти. И это, вероятно, тоже будет препятствовать глубокой коррекции российского рынка", — подытожил он.