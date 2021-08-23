МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в понедельник по основным индексам на фоне дорожающей нефти и позитивной динамики американских фьючерсов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.00 мск рос на 0,94% — до 3868,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,37%, до 1645,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку — до 74,05 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,84 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос почти на 3% — до 66,73 доллара за баррель.

"В понедельник мы стартовали на положительной территории, после чего продолжили повышаться вслед за нефтью. Глобальные площадки и нефтяные цены в начале дня активно растут, правда, утром мировые фондовые индикаторы стали умеренно корректировать восходящий импульс", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подрастают на 2,2%, неплохо выглядят бумаги Сбербанка (0,85%) и ВТБ (0,82%). В хорошем плюсе торгуются обыкновенные акции "Мечела" (10,1%), НМТП (6,29%), "Русала" (3,2%), "Аэрофлота" (2,1%) и "Башнефти" (2,59%).

Префы "Ростелекома" падают на 1,16%, бумаги "Мосэнерго" снижаются на 1,54%. Также на отрицательной территории торгуются акции НЛМК (0,9%) и депозитарные расписки Mail.ru (0,76%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин из "БКС Мир Инвестиций" считает, что если рост мировых рынков и цен на нефть продолжится, то индекс Мосбиржи способен продолжить восходящее движение к ближайшим уровням сопротивления, расположенным в районе 3883-3912 пунктов.

"С технической точки зрения, индекс Мосбиржи продолжает движение внутри восходящего канала. Уровнем сопротивления выступает верхняя граница тренда — 4000 пунктов, в то время как уровнем поддержки является нижняя граница — 3815 пунктов. Ожидается умеренный рост индекса на краткосрочном горизонте", — отмечает Артемий Шамшуков из ФГ "Финам".