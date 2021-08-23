МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на дорожающей нефти, росте курса рубля к доллару и позитиве на зарубежных фондовых площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,31%, до 3883,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,63%, до 1649,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижается на 10 копеек, до 74,16 рубля, курс евро — растёт на 9 копеек, до 86,99 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает в цене на 5,44%, до 68,27 доллара за баррель.

Ведущие американские фондовые индексы также заметно поднимаются, как и большинство основных европейских и азиатских площадок.