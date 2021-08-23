МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на подскочивших нефтяных котировках и укрепляющемся рубле к доллару, а также на фоне позитива на зарубежных площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,31%, до 3883,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,63%, до 1649,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск снижался на 16 копеек, до 74,1 рубля, курс евро рос на 7,25 копейки, до 86,98 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,39% — до 68,24 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы поднимаются до 1,52%, большинство основных европейских площадок выросло до 0,86%, главные азиатские площадки поднялись до 1,78%.

"Российский рынок получал хорошую поддержку со стороны позитивного внешнего фона: европейские фондовые площадки уверенно росли, нефть и металлы также заметно дорожали. Текущую ситуацию кратко можно интерпретировать следующим образом: инвесторы не верят, что мировые центральные банки оставят экономику без стимулов на фоне темпов распространения дельта-штамма", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Мечела" в понедельник подскочили, что могло быть обеспечено новостями о запланированных затратах в размере 1 миллиард рублей на экологическую модернизацию Московского коксогазового завода (Москокса) в 2021–2025 годах. Таким образом "Мечел" мог бы снизить риски в отношениях с Росприроднадзором", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К закрытию основных торгов обыкновенные акции "Мечела" выросли на 14,79%.

"Котировки "Русала" (+3,62%) коррекционно росли на фоне повышения цен на алюминий. Увеличение цен на нефть и металлы в понедельник в целом поддержало бумаги многих сырьевых и металлургических компаний", — также отмечает она.

Акции МКБ выросли на 1,78% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие 2021 года.

"Мы ожидаем увидеть нейтральную/умеренно позитивную реакцию рынка на результаты и планируем в скором времени обновить наши инвестиционные прогнозы по банку на ближайшие 12 месяцев", — отмечают аналитики "Атона".

Также в лидерах роста – акции НМТП (6,64%), депозитарные расписки Qiwi (4,47%), акции "Интер РАО" (2,84%), АФК "Система" (2,12%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,07%), а также акции "Лукойла" (2,04%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,94%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,9%), акции "Газпром нефти" (1,84%) и акции "Газпрома" (1,71%).

В лидерах снижения – расписки Mail.Ru (-1,36%), бумаги "Ростелекома" (префы снизились на 0,98%, обыкновенные акции – на 0,17%), акции НЛМК (-0,53%), ОГК-2 (-0,44%), а также акции ГК "ПИК" (-0,41%), расписки "Русагро" (-0,33%) и акции "Аптечной сети 36 и 6%" (-0,32%).

ПРОГНОЗЫ

"На этой неделе определять настроения инвесторов будет макроэкономическая статистика по рынку недвижимости, доходам и расходам потребителей за июль, а также рынку труда. В конце недели Джером Пауэлл выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, посвященном экономической политике", — отмечает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

По ожиданиям Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", волна восходящей коррекции в ближайшие сессии может смениться преимущественно боковой динамикой биржевых индексов. По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник может торговаться в пределах 3810-3910 пунктов.

Техническая картина на рынке улучшается и указывает на возможное возвращение индикаторов — индекса Мосбиржи и индекса РТС — к предыдущим максимумам: в район 3949 и 1695 пунктов соответственно, считает Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3940 пунктов, прогнозирует она.