МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" в ожидании скорого запуска "Северного потока 2" обновили ценовой максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. В МИД назвали сроки завершения "Северного потока-2"

К 10.21 мск акции "Газпрома" росли на 0,85% — до 300,23 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,49%.

До окончания строительства "Северного потока 2" осталось буквально несколько недель, заявил ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Предыдущего исторического максимума котировки акций газового концерна достигали весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов.