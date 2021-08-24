МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Мечела" растут третий день подряд и обновили максимум с февраля 2020 года на ожиданиях сильной отчетности и дивидендов, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков. Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

За три последние сессии обыкновенные акции "Мечела" максимально выросли почти на 30%. К 11.18 мск обыкновенные акции компании растут на 4,44% — до 100,41 рубля (уже поднимались до 105,2 рубля – максимума с февраля 2020 года), префы также растут, но меньшими темпами – на 1,55%.

"Отдельно заслуживает внимания "Мечел" на фоне ожидания сильной финансовой отчетности и дивидендов", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. "Мечел" 27 августа планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие текущего года.

"В более широком смысле мы наблюдаем улучшение состояния мирового угольного рынка. Напомним, что в компанию "Мечел" входят добывающие и перерабатывающие уголь подразделения. Однако по причине высокой долговой нагрузки ее акции остаются скорее спекулятивным торговым инструментом. К слову, в лучшие времена обыкновенные акции "Мечела" торговались в 10 раз дороже текущих значений. Это было в начале 2011 года", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".