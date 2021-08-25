МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открылся в символическом плюсе

По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,14% — до 7,32 доллара, "Новатэка" — на 0,17%, до 234,6 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,14% — до 87,48 доллара, "Газпрома" — на 0,05%, до 8,07 доллара, "Газпром нефти" — оставались на уровне предыдущего закрытия в 28,75 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,22% — до 32,4 доллара, "Северстали" — на 0,13%, до 22,93 доллара, НЛМК — на 0,09%, до 32,33 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,45% — до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,33%, до 17,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,04% — до 96,09 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,51% — до 7,9 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 0,3% — до 15,26 доллара, "Ленты" — на 0,08%, до 3,07 доллара.