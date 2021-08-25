МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в умеренном минусе, главным образом из-за коррекции отдельных финансовых и нефтегазовых бумаг, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цены на нефть перешли к росту

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.25 мск снижается на 0,33%, до 3876,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1655,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" подрастает на 2 копейки, до 73,75 рубля, курс евро — опускается на 16 копеек, до 86,55 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 0,33%, до 70,64 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Российский рынок торгуется в небольшом минусе в первой половине дня. Цены на нефть взяли паузу в росте, из-за чего снижаются акции нефтегазового сектора", — отмечает Сергей Кауфман из ФГ "Финам".

В итоге заметно хуже рынка торгуются бумаги "Новатэка" (минус 1,05%), "Роснефти" (минус 1,1%), "Лукойла" (минус 0,82%) и "Газпрома" (минус 0,66%).

На отрицательной территории торгуются и бумаги банковского сектора: акции Сбербанка падают в цене на 0,56%, бумаги ВТБ теряют 0,44%, TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" — 0,6%.

Лидером роста выступают бумаги "Акрона" (+7%) – инвесторы обратили внимание на отчетность за первое полугодие. В хорошем плюсе торгуются бумаги АФК " Система" (+2,5%), ТМК (+2,11%), НМТП (+1,66%) и префы НКНХ (+2,47%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитики в целом не ожидают в ближайшее время сильных движений на рынке.

Российский рынок поддерживает практически нейтральный фон мировых торговых площадок, которые находятся в ожидании новостей о ближайших планах Федеральной резервной системы (ФРС) США, о которых его глава Джером Пауэлл может сообщить в пятницу на онлайн-версии симпозиума в Джексон-Хоуле, отмечает Кауфман.

Дмитрий Александров из ИГ "Универ капитал" не ожидает сильных движений до конца торгового дня и также считает, что большинство инвесторов заняли выжидательную позицию и не хотят рисковать перед выступлением Пауэлла.

"Инвесторы фиксируют часть прибыли перед симпозиумом членов ФРС, который состоится в пятницу. Полагаем, что до конца дня ввиду скудного новостного фона консолидация на текущих уровнях сохранится", — резюмирует Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Александров добавляет, что ближайший уровень поддержки по индексу Мосбиржи располагается на уровне 3850 пунктов.