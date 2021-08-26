МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на отрицательной территории в начале торгов четверга на дешевеющей нефти, а также снижении ряда зарубежных фондовых индексов, следует из данных Московской биржи. Стоимость меди снижается

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,37%, до 3872,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1646,67 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 11 копеек, до 74,04 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,10 рубля.

Нефть дешевеет на 0,5% — до 70,95 доллара за баррель сорта Brent.