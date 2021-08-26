МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Скульптура быка перед зданием Франкфуртской фондовой биржи

Фондовые биржи Европы снижаются

По состоянию на 10.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,64%, до 7,17 доллара, "Новатэка" — на 0,76%, до 229,85 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 0,63%, до 86,27 доллара, "Газпрома" — на 0,56%, до 7,92 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,17%, до 28,75 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,91%, до 32,06 доллара, "Северстали" — росли на 0,13%, до 23,09 доллара, НЛМК — дорожали на 0,85%, до 33,06 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,25%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 17,36 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,77%, до 93,77 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,68%, до 8,12 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,13%, до 15,04 доллара, "Ленты" — на 0,16%, до 3,04 доллара.