МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы снижаются

По состоянию на 10.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,64%, до 7,17 доллара, "Новатэка" — на 0,76%, до 229,85 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 0,63%, до 86,27 доллара, "Газпрома" — на 0,56%, до 7,92 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,17%, до 28,75 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,91%, до 32,06 доллара, "Северстали" — росли на 0,13%, до 23,09 доллара, НЛМК — дорожали на 0,85%, до 33,06 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,25%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 17,36 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,77%, до 93,77 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,68%, до 8,12 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,13%, до 15,04 доллара, "Ленты" — на 0,16%, до 3,04 доллара.