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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210827/834539215.html
Российский рынок акций открылся повышением
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Российский рынок акций торгуется на положительной территории в начале торгов пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 27.08.2021
торги, рынок акций рф, новости, экономика, бизнес, рынки, макроэкономика, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на положительной территории в начале торгов пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,23%, до 3860,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1642,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 18 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,16 рубля.
Нефть дорожает на 1,35%, до 71,15 доллара за баррель сорта Brent.