МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на положительной территории в начале торгов пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть продолжают рост

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,23%, до 3860,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1642,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 18 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,16 рубля.

Нефть дорожает на 1,35%, до 71,15 доллара за баррель сорта Brent.