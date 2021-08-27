МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются вслед за американскими рынками, инвесторы также ждут комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открылся повышением

По состоянию на 10.46 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,08%, до 7131,26 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,1%, до 6659,44 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 15709,85 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствовало снижение на американских рынках накануне, когда промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,54%, до 35213,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 4470 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 14945,81 пункта.

Инвесторы также находятся в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое состоится на экономической конференции в Джексон-Хоуле. Трейдеры надеются услышать от главы регулятора подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

"Несмотря на рисковые настроения на пути к Джексон-Хоулу, которые, возможно, указывают на достаточно гибкую дальнейшую политику ФРС, чтобы поддерживать рынки на плаву, снижение на рынке облигаций США на этой неделе предполагает осторожность'', — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс эксперт Mizuho Bank Хаяки Нарита.