МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, согласно которым, в частности, обыкновенные акции "Россетей" с 17 сентября исключаются из индекса Мосбиржи и РТС, а акции группы ЛСР попадают в лист ожидания на выход из основных индексов. Московская биржа готовится к смене финансового директора

"Обыкновенные акции ПАО "Россети" исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Обыкновенные акции МК ПАО "Эн+ Груп", а также депозитарные расписки Юнайтед Медикал Груп КИ ПиЭлСи вошли в состав листа ожидания на включение, а обыкновенные акции компании ПАО "Группа ЛСР" представлены в листе ожидания на исключение", — говорится в сообщении торговой площадки.

На основании рекомендации индексного комитета Мосбиржа приняла решение об отраслевой классификации депозитарных расписок United Medical Group CY PLC и о включении их в состав соответствующего отраслевого индекса — индекса потребительского сектора.

Кроме того, депозитарные расписки United Medical Group CY PLC, допущенные к торгам впервые, включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТГК-2, сообщает Мосбиржа.

База расчета индекса "голубых фишек" изменится за счет включения в состав депозитарных расписок TCS Group Holding PLC и исключения депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.

В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Mail.ru Group Limited и United Medical Group CY PLC. Покинут индекс обыкновенные акции "Аптечной сети 36,6".