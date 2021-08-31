МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акции "Алросы" обновили исторический максимум, подорожав почти до 142 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи. Акции "Алросы" растут на новостях по дивидендам

К 11.11 мск акции крупнейшего в мире алмазодобытчика дорожают на 0,8% относительно предыдущего закрытия, до 141,6 рубля, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 141,9 рубля и продолжая отыгрывать корпоративные события.

В понедельник наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам прошедшего полугодия в 8,79 рубля на акцию.

Скорректированная в марте дивидендная политика "Алросы" предполагает, что при соотношении чистого долга к EBITDA в диапазоне от 0 до 1 на выплату дивидендов направляется 70-100% свободного денежного потока, а в диапазоне 1-1,5 — 50-70%.