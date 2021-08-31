МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акции "Камаза" подскочили почти на 40% и обновили максимум с лета 2008 года, следует из данных Московской биржи. Акции "Алросы" обновили исторический максимум

По мнению аналитиков, спекулятивный интерес к акциям крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе.

К 10.57 мск акции "Камаза" дорожали на 28% — до 120 рублей. Чуть раньше во вторник бумаги подскакивали в цене на 40%, до 132,1 рубля – максимума с лета 2008 года. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,1%.

Акции "Камаза" дорожают третий торговый день подряд, за эти дни котировки взлетели почти на 75%. По мнению экспертов, столь бурный рост вызван сильной финансовой отчетностью, опубликованной в пятницу.

Согласно отчету, чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2021 года подскочила в 124 раза в годовом выражении — до 3,696 миллиарда рублей.