Акции Sollers дорожали на 16% при повышенном объеме торгов после выхода отчености за полугодие
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акции Sollers прибавляли ранее во вторник 16% при повышенном объеме торгов, отыгрывая отчётность за полугодие, следует из данных Московской биржи.
Накануне компания сообщила, что ее чистая прибыль на собственников компании по МСФО в первом полугодии составила 277 миллионов рублей после убытка в 1,161 миллиарда годом ранее. Выручка компании выросла в 1,6 раза, до 38,812 миллиарда рублей, валовая прибыль — также в 1,6 раза и составила 5,898 миллиарда. К 13.35 мск акции Sollers дорожают на 14%, до 238 рублей. А чуть раньше во вторник бумаги подскакивали в цене на 16%, до 244 рублей, достигнув максимальных отметок текущего лета.
"Камаз" и Sollers, как и многие бумаги второго эшелона в последние дни, активно обновляют ценовые максимумы. В обеих бумагах одним из важнейших драйверов движения служит выход сильной отчётности: рост выручки и прибыли (у Sollers — против убытка годом ранее, "Камаз" в прошлом году закончил первое полугодие уже с минимальной прибылью)", — поясняет Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".
Эксперт добавляет, что при этом не стоит забывать о теме создания альянса между двумя компаниями, которая возникала в начале прошлого года, а этим летом прозвучала снова, хотя и без конкретики. Александров считает, что в условиях общерыночного подъёма любые детали о возможном объединении (возможно, частичном) бизнес-процессов могут сыграть в пользу поддержания покупок.
"При этом слухам об объединении я бы не придавал большого значения, они возникают каждые два года, в разных комбинациях, то один автопроизводитель "собирается купить" Sollers, то другой", — возражает Алексей Антонов из компании "Алор брокер" Эксперт добавляет, что Sollers интересен единственным — производством правительственного кортежа "Аурус", но его можно было бы купить отдельно, не беря остальные, находящиеся в сложном состоянии, активы.
"Думаю, что с Sollers сейчас также играет роль фактор соцсетей, которые очень быстро распространяют слухи и подогревают интерес к отдельным бумагам, но это не имеет ничего общего с реальной фундаментальной оценкой. С марта 2018 года тренд в акциях Sollers идет вниз, и я не вижу причин, чтобы он в 2021 году развернулся. Думаю, в течение двух недель можем увидеть возврат котировок на 210-220 рублей", — заключает Антонов.
https://1prime.ru/Stocks/20210831/834562647.html