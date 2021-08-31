МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акции Sollers прибавляли ранее во вторник 16% при повышенном объеме торгов, отыгрывая отчётность за полугодие, следует из данных Московской биржи. Акции "Камаза" обновили максимум за 13 лет

Накануне компания сообщила, что ее чистая прибыль на собственников компании по МСФО в первом полугодии составила 277 миллионов рублей после убытка в 1,161 миллиарда годом ранее. Выручка компании выросла в 1,6 раза, до 38,812 миллиарда рублей, валовая прибыль — также в 1,6 раза и составила 5,898 миллиарда. К 13.35 мск акции Sollers дорожают на 14%, до 238 рублей. А чуть раньше во вторник бумаги подскакивали в цене на 16%, до 244 рублей, достигнув максимальных отметок текущего лета.

"Камаз" и Sollers, как и многие бумаги второго эшелона в последние дни, активно обновляют ценовые максимумы. В обеих бумагах одним из важнейших драйверов движения служит выход сильной отчётности: рост выручки и прибыли (у Sollers — против убытка годом ранее, "Камаз" в прошлом году закончил первое полугодие уже с минимальной прибылью)", — поясняет Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

Эксперт добавляет, что при этом не стоит забывать о теме создания альянса между двумя компаниями, которая возникала в начале прошлого года, а этим летом прозвучала снова, хотя и без конкретики. Александров считает, что в условиях общерыночного подъёма любые детали о возможном объединении (возможно, частичном) бизнес-процессов могут сыграть в пользу поддержания покупок. Российский рынок акций открылся небольшим ростом

"При этом слухам об объединении я бы не придавал большого значения, они возникают каждые два года, в разных комбинациях, то один автопроизводитель "собирается купить" Sollers, то другой", — возражает Алексей Антонов из компании "Алор брокер" Эксперт добавляет, что Sollers интересен единственным — производством правительственного кортежа "Аурус", но его можно было бы купить отдельно, не беря остальные, находящиеся в сложном состоянии, активы.

"Думаю, что с Sollers сейчас также играет роль фактор соцсетей, которые очень быстро распространяют слухи и подогревают интерес к отдельным бумагам, но это не имеет ничего общего с реальной фундаментальной оценкой. С марта 2018 года тренд в акциях Sollers идет вниз, и я не вижу причин, чтобы он в 2021 году развернулся. Думаю, в течение двух недель можем увидеть возврат котировок на 210-220 рублей", — заключает Антонов.