МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам после двух дней активного роста, при этом по индексу РТС снижение было символическим на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% — до 3918,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1684,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск снижался на 25 копеек, до 73,25 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,45 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,42%, до 71,93 доллара за баррель.

За предыдущие две сессии индекс Мосбиржи вырос на 2%, РТС — на 3%.