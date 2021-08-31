МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций скорректировался вниз по основным индексам после двух дней активного роста, при этом по индексу РТС снижение было символическим на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% — до 3918,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1684,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.46 мск снижался на 26 копеек, до 73,24 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 72,05 доллара за баррель.

За предыдущие две сессии индекс Мосбиржи вырос на 2%, РТС — на 3%.

"В последний день уходящего лета настроения инвесторов на российском фондовом рынке вновь ухудшились… В то же время на рынке сохранялся точечный спрос на акции отдельных секторов", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Алросы" в ходе торгов обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 146,5 рубля.

"Отдельно стоит выделить взрывной рост акций "Камаза" (+23,6%), который продолжается третий день подряд. Ралли в бумагах явилось следствием сильной финансовой отчетности и заявлений правительства о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям", — отмечает Головинов из Промсвязьбанка.

В лидерах роста — акции "Яндекса" (4,39%), "Мосэнерго" (4,15%), акции ММК (3,58%), "Фосагро" (3,51%), расписки Mail.ru (3,11%), а также расписки "Ленты" (2,84%), акции НМТП (2,23%) и акции "Русала" (1,99%).

Бумаги "Мечела" скорректировались вниз после многодневного роста: префы — на 6,52%, обыкновенные акции — на 4,6%.

В лидерах снижения также расписки HeadHunter (-5,24%), акции ЛСР (-3,1%), "Лукойла" (-2,76%), Polymetal (-2,6%), "Полюса" (-1,78%) и акции НЛМК (-1,63%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что в среду подобная динамика сохранится, а актуальным для индекса Мосбиржи станет диапазон 3900-3950 пунктов.

"Завтра в фокусе внимания рынков будет заседание ОПЕК+, сигналы регуляторов и большой блок важной экономической статистики. Крупнейшие нефтеэкспортеры будут решать, продолжать ли наращивать добычу сырья в условиях возвращения вирусных рисков. Выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика может заключать подсказки насчет будущей ДКП в США", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".