2021-09-01T10:04:00+03:00

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2021-09-01T10:04:00+03:00

2021

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Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

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Акции "Яндекса" поднялись выше 5653,2 рубля за бумагу и обновили исторический максимум, державшийся с 23 сентября 2020 года, следует из данных Мосбиржи. ПРАЙМ, 01.09.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60