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2021
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Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
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Акции "Яндекса" поднялись выше 5653,2 рубля за бумагу и обновили исторический максимум, державшийся с 23 сентября 2020 года, следует из данных Мосбиржи. ПРАЙМ, 01.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" поднялись выше 5653,2 рубля за бумагу и обновили исторический максимум, державшийся с 23 сентября 2020 года, следует из данных Мосбиржи.