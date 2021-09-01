МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk прибавляли 4%, отыгрывая отчётность за полугодие, следует из данных Московской биржи. Petropavlovsk закрыл первое полугодие с чистой прибылью

К 10.47 мск акции Petropavlovsk дорожали на 2,1% — до 21,89 рубля, при этом ранее в ходе торгов бумаги подскакивали в цене на 4%, до отметки в 22,455 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,3%.

Petropavlovsk в среду отчитался о прибыли по МСФО по итогам первого полугодия в размере 48,9 миллиона долларов против убытка в 22 миллиона долларов годом ранее.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Производство золота в 2020 году увеличилось на 6% — до 548,1 тысячи унций.