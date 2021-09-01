МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индикаторам, при этом в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а РТС смог подняться выше 1700 пунктов впервые с марта 2012 года, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,33% — до 3971,02 пункта, исторический максимум зафиксировался на уровне 3972,68 пункта, в то же время долларовый индекс РТС подскочил на 1,84%, до 1715,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 30 копеек, до 72,92 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 86,43 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,84%, до 71,03 доллара за баррель.