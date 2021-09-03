Бумаги российских компаний дешевеют в Лондоне, кроме "Норникеля"
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожает только "Норильский никель", свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,49%, до 7,53 доллара, "Новатэка" — на 1,12%, до 251,35 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 1,24%, до 86,83 доллара, "Газпрома" — на 0,81%, до 8,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,4 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,5%, до 32,95 доллара, "Северстали" — снижались на 0,73%, до 22,99 доллара, НЛМК — на 4,82%, до 31,98 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,36%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 17,93 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,92%, до 95,39 доллара.
GDR АФК "Система" дешевела на 0,89%, до 8,38 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,39%, до 15,31 доллара, "Ленты" — на 1,9%, до 3,1 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20210903/834597638.html