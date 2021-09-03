МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожает только "Норильский никель", свидетельствуют данные торговой площадки. Медь дорожает на бирже

По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,49%, до 7,53 доллара, "Новатэка" — на 1,12%, до 251,35 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 1,24%, до 86,83 доллара, "Газпрома" — на 0,81%, до 8,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,4 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,5%, до 32,95 доллара, "Северстали" — снижались на 0,73%, до 22,99 доллара, НЛМК — на 4,82%, до 31,98 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,36%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 17,93 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,92%, до 95,39 доллара.

GDR АФК "Система" дешевела на 0,89%, до 8,38 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,39%, до 15,31 доллара, "Ленты" — на 1,9%, до 3,1 доллара.