МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной сессии во вторник снизился на внешнем негативном фоне после четырех дней роста, при этом на страте торгов индекс Мосбиржи сумел обновить в очередной раз уровень исторического максимума, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 4010,16 пункта (на старте торгов подскакивал до 4043,51 пункта — нового исторического максимума), долларовый индекс РТС опустился на 0,75%, до 1723,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 28 копеек, до 73,27 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 86,82 рубля.

Большинство основных европейских площадок снизилось до 0,57%, основные биржевые площадки США преимущественно теряют до 0,78%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,94% — до 71,54 доллара за баррель.