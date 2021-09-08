МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на двух биржах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами компании. "Делимобиль" готовится к IPO на Нью-Йоркской бирже

"Это будет на двух площадках", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству другой источник на рынке, размещение планируется, в частности на Нью-Йоркской бирже. По его словам, скорее всего, это произойдет в четвертом квартале текущего года или в начале следующего. В ходе IPO компания планирует привлечь около 350 миллионов долларов, добавил источник.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 15 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге в ряде других российских городов.