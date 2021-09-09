МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Инвесторы смогут легко продавать за валюту иностранные акции, купленные за рубли в рамках уже существующей инфраструктуры, заявил журналистам директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Мосбиржа 27 сентября начнет торги иностранными ценными бумагами за валюту

"Технология очень проста. Инвестор купил ценную бумагу за рубли и захотел продать ее за валюту. Если она торгуется за доллары или за евро, то ему никаких там депозитарных переводов, бумажки у брокера подписывать, не нужно. Он просто заходит в торговое любое приложение и просто продает за ту валюту, за которую он хочет", — поясняет Блохин.

Брокеры работать с этим умеют: на Московской бирже уже более двух лет торгуются биржевые фонды в двух, а некоторые в трех валютах: рубль, доллар и евро, отмечает он.

"У нас среди БПИФов (биржевых паевых инвестфондов – ред.) и ETF (Exchange Traded Fund – ред.) сейчас примерно 22-23% торгов идет за валюту. Поэтому участники торгов знают, что это такое. У конечного инвестора никаких дополнительных требований не возникнет. Просто он выбирает тот режим и продает за ту валюту, которая ему интересна", — резюмировал Блохин.

Торги акциями иностранных компаний с расчетами в рублях стартовали на Мосбирже 24 августа 2020 года, с 27 сентября стартуют расчеты в иностранной валюте. Возможность торговать иностранными ценными бумагами на Московской бирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков. Сегодня на бирже обращаются акции 281 иностранной компании.