Мосбиржа напомнила инвесторам о возможности продавать иностранные акции за любую удобную валюту
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Инвесторы смогут легко продавать за валюту иностранные акции, купленные за рубли в рамках уже существующей инфраструктуры, заявил журналистам директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.
"Технология очень проста. Инвестор купил ценную бумагу за рубли и захотел продать ее за валюту. Если она торгуется за доллары или за евро, то ему никаких там депозитарных переводов, бумажки у брокера подписывать, не нужно. Он просто заходит в торговое любое приложение и просто продает за ту валюту, за которую он хочет", — поясняет Блохин.
Брокеры работать с этим умеют: на Московской бирже уже более двух лет торгуются биржевые фонды в двух, а некоторые в трех валютах: рубль, доллар и евро, отмечает он.
"У нас среди БПИФов (биржевых паевых инвестфондов – ред.) и ETF (Exchange Traded Fund – ред.) сейчас примерно 22-23% торгов идет за валюту. Поэтому участники торгов знают, что это такое. У конечного инвестора никаких дополнительных требований не возникнет. Просто он выбирает тот режим и продает за ту валюту, которая ему интересна", — резюмировал Блохин.
Торги акциями иностранных компаний с расчетами в рублях стартовали на Мосбирже 24 августа 2020 года, с 27 сентября стартуют расчеты в иностранной валюте. Возможность торговать иностранными ценными бумагами на Московской бирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков. Сегодня на бирже обращаются акции 281 иностранной компании.
https://1prime.ru/Stocks/20210909/834653551.html