МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций торгуется нейтрально

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,2%, до 7,43 доллара, "Новатэка" — росла на 1,36%, до 264,45 долларов, "Лукойла" — на 0,2%, до 86,41 доллара, "Газпрома" — на 0,4%, до 8,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,68%, до 29,6 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,61%, до 33,1 доллара, НЛМК — на 0,35%, до 31,07 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,04%, до 22,19 доллара,

Бумаги ВТБ дорожали на 0,21%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,41%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,43%, до 94,45 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,74%, до 7,99 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,83%, до 14,63 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,33%, до 3,07 доллара.