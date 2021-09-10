 

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская Биржа

Российский рынок акций торгуется нейтрально

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,2%, до 7,43 доллара, "Новатэка" — росла на 1,36%, до 264,45 долларов, "Лукойла" — на 0,2%, до 86,41 доллара, "Газпрома" — на 0,4%, до 8,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,68%, до 29,6 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,61%, до 33,1 доллара, НЛМК — на 0,35%, до 31,07 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,04%, до 22,19 доллара,

Бумаги ВТБ дорожали на 0,21%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,41%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,43%, до 94,45 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,74%, до 7,99 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,83%, до 14,63 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,33%, до 3,07 доллара.

 