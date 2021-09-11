МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Акции сектора отечественной электроэнергетики обладают значительным потенциалом роста, однако лучше отбирать отдельные компании под конкретную инвестиционную задачу, рассказал РИА Новости главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. Эксперт заявил, что ряд ограничений авиабезопасности возможно смягчить

"Мы ожидаем роста сектора электроэнергетики, однако лучше отбирать отдельные компании под конкретную инвестиционную задачу", — полагает Донецкий. Эксперт добавляет, что внутренние драйверы роста могут сыграть значительную роль в повышение капитализации компаний электроэнергетического сектора.

"В качестве главного драйвера для электросетевого сектора мы видим консолидацию "Россетями" всех дочерних компаний, в том числе ФСК ЕЭС. Предполагаем, что это может произойти уже в 2022 году. "Россети" могут выкупить доли у миноритариев ФСК ЕЭС и других дочерних компаний с небольшой премией", — считает эксперт, и отмечает, что сами "Россети" могут стать "голубой фишкой" в случае объединения и попасть в различные индексы, в том числе в международный индекс MSCI Russia, что приведет к притоку пассивных инвестиций, а значит росту всего сектора.

"По части генераторов всё достаточно индивидуально. По "Интер РАО" мы ожидаем "расчехления кубышки". Компания уже начала скупать своих подрядчиков, а впереди построение инфраструктуры для "Восток ойла" (проекта разработок углеводородов на Таймыре "Роснефти" — ред.) и модернизация существующих станций по ДПМ-2. Также мы ожидаем, что "Интер РАО" будет участвовать в крупных сделках M&A (слияния и поглощения – ред.)", — отмечает Донецкий. Эксперт рассказал, что делать в случае утери или кражи смартфона

По мнению аналитика, эта активность должна не только привести к росту финансовых показателей, но и раскрыть хроническую недооценку акций. Эксперт поясняет, что на данный момент "Интер РАО" – это самая дешевая компания в секторе электроэнергетики по различным финансовым мультипликаторам, и потенциал роста котировок здесь более 50%.

"Главным драйвером роста акций "Русгидро" должны стать рекордные дивиденды по итогам 2021 года, так как в четвертом квартале не ожидаются бумажные списания вследствие того, что компания не вводит крупные объекты на Дальнем Востоке в этом году. Мы рассчитываем на 0,08-0,085 рублей на дивиденды по итогам года и рост акций выше 1 рубля", — заключает эксперт.