МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует заметный рост на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рост цены на медь замедлился

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,39%, до 4018,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1730,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, до 73,11 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,15 рубля.

Цена нефти сорта Brent растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют.