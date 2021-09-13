2021-09-13T10:13:23+03:00
2021-09-13T10:13:23+03:00
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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210913/834672239.html
Российские акции торгуются в плюсе на позитивном внешнем фоне
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Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует заметный рост на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на... ПРАЙМ, 13.09.2021
рынок акций рф, торги, новости, экономика, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует заметный рост на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,39%, до 4018,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1730,78 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, до 73,11 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,15 рубля.
Цена нефти сорта Brent растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют.