Бумаги российских компаний торгуются на Лондонской фондовой бирже разнонаправленно
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не демонстрируют единой ценовой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,75%, до 7,41 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 262 долларов, "Лукойла" — на 0,41%, до 86,35 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 8,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 29,38 доллара.
Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,07%, до 33,48 доллара, НЛМК — на 0,03%, до 31,63 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,03%, до 61,63 доллара,
Бумаги ВТБ дешевели на 0,36%, до 1,38 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,15%, до 17,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,39%, до 91,57 доллара.
GDR АФК "Система" дешевели на 0,19%, до 8 долларов, "Магнита" — дорожали на 1,1%, до 14,68 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,49%, до 3,06 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20210913/834672557.html