МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не демонстрируют единой ценовой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно вырос благодаря ценам на металлы

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,75%, до 7,41 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 262 долларов, "Лукойла" — на 0,41%, до 86,35 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 8,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 29,38 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,07%, до 33,48 доллара, НЛМК — на 0,03%, до 31,63 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,03%, до 61,63 доллара,

Бумаги ВТБ дешевели на 0,36%, до 1,38 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,15%, до 17,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,39%, до 91,57 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,19%, до 8 долларов, "Магнита" — дорожали на 1,1%, до 14,68 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,49%, до 3,06 доллара.