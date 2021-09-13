МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет вслед за нефтью и рублем, также отечественный рынок поддерживает позитив на зарубежных площадках, следует из данных торгов. Цена на газ в Европе пробила исторический потолок

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.32 мск рос на 0,42%, до 4019,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1739,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 38 копеек, до 73,8 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 85,86 рубля.

Большинство основных европейских площадок росло в пределах 1%, основные американские индексы открылись ростом в пределах 0,75%.

"Отечественный рынок начал новую неделю с заявки на закрепление выше 4000 пунктов по индексу Мосбиржи. Прошлую неделю индекс смог завершить выше этого уровня, отменив попытку уйти на коррекцию", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

"Позитив рынку предоставляет нефть, которая дорожает на фоне проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе, а также алюминий, который предпринял попытку штурма уровня 3000 долларов за тонну на фоне сокращения производства в Китае и вероятных рисков поставок бокситов из Гвинеи", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Русала" (3,13%), расписки Mail.RU (2,93%), акции "Детского мира" (2,88%), расписки девелоперской ГК "Эталон" (2,4%), префы "Мечела" (92,15%), акции "ВСМПО-Ависма". WSJ: угроза отката на рынке акций США становится все убедительнее

Также сильную динамику показывает большинство бумаг нефтегазового сектора: акции "Газпрома" поднимаются на 1,44%, "Газпром нефти" — на 1,78%, "Лукойла" — на 0,56%, "Роснефти" — на 1,28%, префы "Транснефти" растут на 0,75%, префы "Башнефти" — на 2,04%, ее обыкновенные акции — на 0,83%, префы "Татнефти" — на 0,45%, ее обыкновенные акции — на 1%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 1,12%.

"Бумаги "Газпрома" всё ближе к рекордным дивидендам за 2021 год. Строительство "Северного потока 2" завершено, цены на газ в Европе крайне высокие, а ПХГ отстают от графика по заполняемости. На рынке уже поговаривают о штурме 400 рублей за акцию", — указывает Кочетков из "Открытие брокер".

В лидерах снижения — акции Petropavlovsk (-4,38%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,96%), акции "Полюса" (-1,49%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,43%), расписки "Русагро" (-1,29%), акции Московской биржи (-1,26%) и акции Polymetal (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ

"Торги на российском рынке проходят в умеренно-позитивном ключе. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики индексов, а также обновления локальных максимумов по РТС. Локомотивом движения выступают акции "Газпрома", которые, по нашему мнению, сохраняют краткосрочный потенциал роста к рублевым максимумам", — говорит Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

"На этой неделе сохраняют неплохие шансы на обновление сентябрьских максимумов 4043 пункта и 1742 пункта (по индексу Мосбиржи и РТС — ред.) при поддержке внешних и внутренних факторов", — полагает Елена Кожухова из "Велес Капитала".