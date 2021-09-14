МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос третью сессию подряд по индексу Мосбиржи и в ходе торгов обновил исторический максимум на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,36%, до 4055,7 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1754,6 пункта. При этом рублевый индекс в ходе торгов обновил исторический максимум (4061,99 пункта), долларовый — максимум с марта 2012 года (1760,36 пункта).

Рынок нефти прибавляет 0,3% до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.