МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос третью сессию подряд и обновил в ходе нее исторический максимум на фоне дорогой нефти.

Рост акций нефтегазового сектора поддержал повышение российских биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,36%, до 4055,7 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1754,6 пункта. При этом рублевый индекс в ходе торгов обновил исторический максимум (4061,99 пункта), долларовый — максимум с марта 2012 года (1760,36 пункта).

РЫНОК ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российский фондовый рынок во вторник вырос по индексам на фоне продолжившегося обновления рынком нефти максимумов с начала августа (74,26 доллара).

Стоимость нефти прибавляла вечером 0,3% до 73,7 доллара за баррель марки Brent. Инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК и МЭА. Кроме того, трейдеры продолжили с осторожностью оценивать базовые факторы и ситуацию с погодными условиями в США, в то время как удешевление доллара дает поддержку котировкам.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 92,5 пункта. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

При этом западные фондовые индексы в основном снижались — в пределах 0,6%. Фондовые площадки демонстрируют коррекционное снижение после выхода относительно позитивной макроэкономической отчетности по США. Так, годовая инфляция в США за август замедлилась впервые с октября 2020 года – до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены в стране в отчетном месяце выросли на 0,3%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены среди российских акций на фоне дорогой нефти и газа вполне объяснимо оказались акции "Лукойла" (+2,6%), "Татнефти" (префы — на 2,1%, обыкновенные акции – на 2,2%), "Газпром нефти" (+0,8%).

Большой вклад в поддержку индексов внесли бумаги "Газпрома" (+1,9%), выросшие на новостях о том, что цена газа на фьючерсном рынке Европы во вторник утром превысила рекордные 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

В лидерах роста также оказались акции "Фосагро" (+4,4%), "Группы Черкизово"(+6,8%), расписки "Русагро" (+5,8%) и ДВМП (+3,7%).

Упали в цене бумаги "Мечела"(-4,1%), ММК (-2,2%), НЛМК (-2,3%), НМТП (-2,7%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,3%).

ПРОГНОЗЫ

Тот факт, что рынок почти не отреагировал на ослабление инфляционного давления в США, может предупреждать о рисках дальнейшей фиксации прибыли, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Российский рынок пока держится на высоте в том числе благодаря восходящему тренду нефти и газа. Помешать дальнейшему росту может разве что временная коррекция. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4025-4100 пунктов", — оценила она.

На ближайшей торговой сессии индекс Мосбиржи ожидает преимущественно нейтральная динамика, однако не исключено, что крепость цен на нефть и газ смогут вновь оказать поддержку российскому рынку и привести его к росту, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.