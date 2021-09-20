Бумаги российских компаний, кроме "Ленты", дешевеют на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,91%, до 7,6 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 249,6 доллара, "Лукойла" — на 2,19%, до 88,97 доллара, "Газпрома" — на 2,95%, до 8,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,16%, до 30,45 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,73%, до 31,26 доллара, НЛМК — на 2,51%, до 29,54 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 2,73%, до 21,05 доллара,
Бумаги ВТБ дешевели на 1,69%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 2,37%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,86%, до 91,17 доллара.
GDR АФК "Система" дешевели на 3,17%, до 7,79 доллара, "Магнита" — на 0,69%, до 15,53 доллара. Бумаги "Ленты" дорожали на 3,76%, до 3,04 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20210920/834741467.html