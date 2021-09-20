МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Основные фондовые биржи Европы падают вслед за рынками АТР

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,91%, до 7,6 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 249,6 доллара, "Лукойла" — на 2,19%, до 88,97 доллара, "Газпрома" — на 2,95%, до 8,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,16%, до 30,45 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,73%, до 31,26 доллара, НЛМК — на 2,51%, до 29,54 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 2,73%, до 21,05 доллара,

Бумаги ВТБ дешевели на 1,69%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 2,37%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,86%, до 91,17 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 3,17%, до 7,79 доллара, "Магнита" — на 0,69%, до 15,53 доллара. Бумаги "Ленты" дорожали на 3,76%, до 3,04 доллара.