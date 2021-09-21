МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций с утра повышается

По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,06% — до 7,68 доллара, "Новатэка" — на 0,84%, до 252,4 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,96% — до 90,34 доллара, "Газпрома" — на 1,46%, до 8,98 доллара, "Газпром нефти" — на 1,32%, до 30,6 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,48% — до 31,14 доллара, "Северстали" – на 0,05%, до 20,71 доллара, НЛМК — на 0,24%, до 29,19 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,22% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,31%, до 17,91 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,04% — до 91,86 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,19% — до 7,68 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,9%, до 15,45 доллара, "Ленты" — на 1%, до 3,04 доллара.