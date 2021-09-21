МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически вырос по индексу Мосбиржи, отступив от максимумов дня, давление на его динамику оказали укрепляющийся рубль к доллару, а также заметно снизившиеся бумаги банковского сектора и золотодобытчиков, следует из данных торгов.

В то же время укрепление рубля к доллару помогло индексу РТС заметно подрасти.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,02%, до 3970,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1710,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск снижался на 40 копеек, до 73,02 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 85,63 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,32% — до 74,16 доллара за баррель.

"В целом же мировые и российские инвесторы продолжают проявлять осторожность на фоне долговых проблем крупного китайского девелопера Evergrande и в преддверии завтрашнего заседания ФРС, которое может прояснить планы по сворачиванию стимулирования экономики", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ОВК (12,66%), "Акрона" (9,52%), "Нижнекамскнефтехим" 93,91%), ММК (3,69%), ПИКа (2,75%), а также акции "Газпрома" (2,55%), "Фосагро" (2,53%%), "Эн+ Групп" (1,73%) и акции "Роснефти" (1,51%).

"Неплохо смотрятся восстанавливающие свои позиции акции компаний, производящих химическую продукцию… Многие зарубежные производители удобрений приостановили свою деятельность из-за дорогого газа, тогда как у отечественных компаний цены на газ регулируются и остаются невысокими", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

В лидерах падения – бумаги "Мечела" (префы снизились на 3,41%, обыкновенные акции — на 2,34%), акции Petropavlovsk (-2,32%), НМТП (-2,1%), Polymetal (-1,9%), "Алросы" (-1,41%), "Распадской" (-1,15%) и акции "Полюса" (-0,84%).

Также под давлением оказались бумаги банковского сектора – префы Сбербанка снизились на 0,75%, его обыкновенные акции – на 1,36%, акции ВТБ – на 0,72%, депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-0,44%), акции банка "Санкт-Петербург" — на 0,83%.

ПРОГНОЗЫ

Жильников из Промсвязьбанка с осторожностью смотрит на динамику российского фондового рынка в ближайшие дни. "Видим возможным откат индекса в диапазон 3850-3900 пунктов, на фоне предстоящего заседания ФРС, где ожидаем начала сворачивания стимулирования экономики", — добавляет он.

"Рынок замер в ожидании новых драйверов, а у индикаторов остаются незакрытые гэпы понедельника. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3940-4030 пунктов", — прогнозирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".