МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает восходящее движение в преддверии заседания ФРС, индекс Мосбиржи закрепился выше 4000 пунктов на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.10 мск рос на 1,09%, до 4013,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,58% до 1737,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 33 копейки, до 72,76 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 85,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,34%, до 75,36 доллара за баррель.

"В среду, 22 сентября, российский фондовый рынок уверенно растет в первой половине торгов. Российские индексы поддерживают позитив мировых торговых площадок, которые отскакивают на фоне новости о том, что проблемный китайский девелопер Evergrande собирается выплатить проценты по облигациям 23 сентября. Также индексу Мосбиржи помогают растущие на 1,3% цены на нефть", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Российский рынок акций в среду растет широким фронтом. В лидерах роста акции ТМК (+5%), "Мосэнерго" (+4,81%), "Распадской" (+4,92%) и "Роснефти" (2,79%).

Также на положительной территории торгуются акции "Русала" (+3,22%). Александр Осин из компании "Фридом Финанс" говорит, что поддержку акциям оказывают возобновившийся рост цен на алюминий и комментарии руководства Минфина. "Его представители заявили, что алюминиевый гигант не подпадает под действие новых налогов, поскольку правительство не отмечает у компании конъюнктурных доходов из-за повышения цен на продукцию", — говорит Осин.

Хуже рынка выглядят акции Petropavlovsk (-1,82%), ФСК ЕЭС (-0,55%) и Мосбиржи (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем, что индексы продолжат свой рост на фоне высокой цены на нефть, позитивных новостей по китайскому застройщику Evergrande, а также отскока американских индексов. Считаем, что индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 4020 пунктов, в индекс РТС дойти до 1750 пунктов", — считает Дмитрий Донецкий из "ИФК Солид".

Аналитики Альфа-банка ожидают продолжение роста на российском рынке акций в среду. Однако они предупреждают, что волатильность на рынках сохраняется высокой, а доверие инвесторов – хрупким.

Эксперты считают, что из-за кризиса на китайском рынке недвижимости ФРС перенесет объявление сроков начала количественного свертывания на ноябрь. Они ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл на сегодняшней пресс-конференции успокоит рынки, просигнализировав без каких-либо подробностей о том, что ФРС близка к объявлению программы свертывания.