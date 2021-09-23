МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций третий день подряд вырос по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52% — до 4052,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1753,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 17 копеек — до 72,8 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,4 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,3% — до 77,18 доллара за баррель.

Основные европейские площадки выросли в пределах 1,13%. Ведущие американские биржевые индексы также поднимаются — в пределах 1,4%.