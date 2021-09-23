МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам третий день подряд на фоне оптимизма на западных фондовых площадках и рынке нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52%, до 4052,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1753,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск снижается на 18 копеек, до 72,79 рубля, курс евро — торгуется на уровне предыдущего закрытия в 85,44 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2%, до 77,1 доллара за баррель.

Основные европейские площадки выросли, ведущие американские биржевые индексы также поднимаются, в пределах 1,6%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Бумаги "Магнита и X5 Retail Group в четверг, судя по всему, поддержали новости о предписании ФАС "Магниту" и "Пятерочке" снизить цены на продукты в Подмосковье в течение 10 дней. Решение может стать наиболее безболезненным для ритейлеров сценарием", — считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

К закрытию основных торгов акции "Магнита" подорожали на 5,2%, расписки X5 – на 1,08%.

Также в лидерах роста – префы "Центрального телеграфа" (+2,3%), акции ОГК-2 (+1,7%), расписки Qiwi (+1,65%), акции "Яндекса" (+1,63%), "Роснефти" (+1,61%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+1,48%).

Акции "Фосагро" в четверг заметно упали в цене после закрытия реестра на дивиденды, также указывает Кожухова.

В лидерах падения – и акции "Нижнекамскнефтехима" (-2,63%), Polymetal (-2,27%), расписки "Русагро" (-2,19%), девелоперской группы "Эталон" (-2,09%).

Также заметно подешевели акции ТМК (-3,02%), ГМК "Норникель" (-0,24%), ММК (-0,71%), бумаги "Мечела" (префы — на 2,42%, обыкновенные акции – на 0,82%) и акции "Распадской" (-1,72%).

Сегодня произошло совещание правительства с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу повышения налогообложения.

Глава РСПП Александр Шохин на встрече заявил, что ситуация с НДПИ для металлургических компаний более сложная, чем для производителей удобрений. Он также отметил, что акцизы на жидкую сталь по-разному затрагивают комплексные компании со своей горнорудной базой, и электросталеплавильщиков, которые такой базы не имеют.

"По итогам данных договоренностей затронутые этими нововведениями компании ещё опубликуют обновлённые прогнозы по прибыли. Но связывать падение акций металлургических компаний только с налогами не стоит. Цена на железную руду на фоне новостей о возможном банкротстве китайского застройщика (Evergrande — ред.) опустилась до уровня середины 2020 года", — отметил Артем Тузов из компании "Универ капитал".

"Цены на акции металлургов переживают серьезную коррекцию. Возможно, продавцы на рынке воспользуются спросом на акции металлургов после снятия налоговых рисков. Стоит ждать, что акции металлургических компаний скорректируются ниже", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились существенно выше уровней 4000 и 1725 пунктов, что указывает на неплохие шансы возвращения к недавним пикам — 4081 и 1773, считает Кожухова.

"На рынке на данный момент подтверждается восстановление краткосрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4000-4100 пунктов", — добавляет она.

В пятницу участники торгов продолжат уделять внимание сигналам регуляторов на выступлениях представителей ФРС и ЕЦБ, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Из статистики 24 сентября отметим сентябрьский индекс делового климата IFO Германии, продажи новостроек в США за август, общее число буровых установок в Штатах от Baker Hughes. При позитивной конъюнктуре не исключено тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи", — говорит он.

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3990-4090 пунктов.