МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в минусе на старте торгов пятницы, акции "Новатэка" падали на 4% после новостей об аресте зампреда правления компании Марка Джитвэя во Флориде по делу о неуплате налогов, однако затем замедлили падение, следует из данных Московской биржи. Прокуроры в США назвали сумму залога за освобождение Джитвэя до суда

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.26 мск снижался на 0,53%, до 4030,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1738,7 пункта на фоне ослабления рубля к доллару.

Акции "Новатэка" снижаются на 1,42% на новостях об аресте зампреда правления компании Джитвэя во Флориде по делу о неуплате налогов с 93 миллионов долларов, укрытых на офшорных счетах, раннее в ходе торгов падение достигало 4%.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек, до 73,02 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,68 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,28%, до 77,47 доллара за баррель.