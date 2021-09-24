МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Московская биржа планирует 1 октября допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Xilinx, Best Buy Co., Hilton Worldwide Holdings, говорится в сообщении торговой площадки. Платформа Мосбиржи запустит сервис потребительского кредитования

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 361.

"В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов", — говорится в сообщении.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.