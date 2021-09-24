МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился на ухудшении настроений на западных площадках, за неделю почти не изменился по основным индексам, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34%, до 4038,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1747,56 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, РТС – на 0,14%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижался на 12 копеек, до 72,72 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 85,27 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,93% — до 77,97 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снизились до 0,88%, ведущие американские биржевые индексы после негативного старта перешли к символическому росту по индексам Dow Jones и S&P 500, при этом NASDAQ теряет до 0,15%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции ММК в пятницу в первые минуты торгов снижались на более чем 6% на новостях о продаже основным акционером 1,5% акций компании и на отсечке по выплате промежуточных дивидендов. К закрытию основной сессии бумаги компании просели на 5,85%.

Также в лидерах падения – префы "Нижнекамскнефтехима" (-6,63%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,42%), расписки HeadHunter Group (-3,69%), акции "Эн+ Групп" (-2,64%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,32%), обыкновенные акции "Казаньоргсинтез" (-1,19%).

Сибур и ТАИФ приступили к завершению сделки по слиянию, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, сообщается в релизе обеих компаний.

"Данная сделка могла представлять интерес для держателей акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Казаньоргсинтез". Инвесторы рассчитывали на поддержание текущей дивидендной политики обеих компаний при новом акционере, но, судя по последним заявлениям представителя "Сибура", дивидендная политика будет изменена. Дивиденд, скорее всего, составит 50% прибыли по МСФО, вместо 70% по РСБУ, как сейчас", — комментирует Артем Тузов из "Универ капитала".

Акции "Аэрофлота" выросли на 2,8% на данных по увеличению пассажиропотока группы "Аэрофлот" в январе-августе.

Акции "Роснефти" в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись в ходе торгов на 1,8% — до 609 рублей. К закрытию основной сессии акции компании выросли на 1,61%.

Также в лидерах роста – расписки "Русагро" (2,22%), акции "Мосэнерго" (2,21%), "Распадской" (1,43%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,17%), ЛСР (1,165), а также акции МТС (1,16%) и расписки Qiwi (1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но завершают неделю выше уровней в 4010 и 1730 пунктов соответственно, что позволяет надеяться на возвращение к предыдущим пикам 4081 пункт и 1773 пункта соответственно в ближайшие дни, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Помешать покупателям могло бы резкое ухудшение настроений за рубежом и, в частности, на рынке нефти. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3980-4080 пунктов", — добавляет она.

В начале будущей недели при позитивной общерыночной конъюнктуре Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" не исключает тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи. Впрочем, убедительных драйверов для того, чтобы там закрепиться, пока что не просматривается, добавляет он.

"На настрой инвесторов может оказывать влияние экономическая статистика. Так, в понедельник отметим данные по объемам прибыли в промышленности Китая и по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи в понедельник может торговаться в пределах 3985-4085 пунктов", — говорит эксперт.