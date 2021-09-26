МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Темпы восстановления рынка туризма во многих странах вернулись к доковидным, котировки зарубежных авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях, однако их дальнейший рост продолжит зависеть от скорости развития туриндустрии, рассказал РИА Новости портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Максим Кондратьев. Россияне начали бронировать туры в Египет на Новый год

"Проблема с туристической отраслью в том, что ожидания рынка, заложенные в прогнозы восстановления компаний, достаточно высоки. Котировки авиакомпаний, отельеров, рекреационных центров и туроператоров находятся на высоких уровнях. Большинство инвесторов убеждены, что туризм полностью восстановится к 2023 году, тогда как с учетом появления новых штаммов и инерционности ограничений — это может случиться позже", — говорит Кондратьев.

"Заработать на акциях получится, только если рынок покажет темпы восстановления выше заложенных в оценках рынка. Если процесс, наоборот, затянется — акции компаний могут показать существенную переоценку вниз",- добавляет эксперт.

По его словам, коронавирус для туристической отрасли — это директива: либо бизнес может ждать лучших времён и как-то держаться, либо он банкротится, поэтому основной тактикой стало максимальное снижение расходов и привлечение необходимого объема заёмных средств. Минтранс хочет запустить продажу льготных авиабилетов на "Госуслугах"

Так в октябре прошлого года "Аэрофлот" в рамках SPO привлёк 80 миллиардов рублей на рынке капитала, что позволило компании пройти самый сложный период ограничений. На международном рынке авиакомпании также спасали за счет допэмиссий, льгот и предоставлении беспроцентных кредитов от государств. Многие страны выкупали облигации туристических и авиакомпаний, приводит примеры он.

"Некоторому бизнесу удалось полностью перестроить бизнес-процессы. TUI Group — крупнейший в мире вертикально интегрированный туроператор — с началом пандемии (ему — ред.) пророчили банкротство и катастрофу… В итоге TUI Group смогла максимально сократить расходы, привлекла помощь государства, провела SPO и сконцентрировала внимание на единичные открытые туристические локации", — также приводит пример эксперт.