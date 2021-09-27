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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210927/834808969.html
Рынок российских акций открылся в плюсе
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует заметный рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск... ПРАЙМ, 27.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует заметный рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,87%, до 4073,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,08%, до 1766,48 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 9 копеек, до 72,63 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 85,01 рубля.
Стоимость нефти растет на 1,18%, до 78,14 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют в пределах 0,4%.