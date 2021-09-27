МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует заметный рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 1%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,87%, до 4073,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,08%, до 1766,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 9 копеек, до 72,63 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 85,01 рубля.

Стоимость нефти растет на 1,18%, до 78,14 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют в пределах 0,4%.