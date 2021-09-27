Бумаги российских компаний в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 3,12%, до 8,56 доллара, "Новатэка" — на 1,69%, до 259,5 доллара, "Лукойла" — повышалась на 1,75%, до 95,26 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 1,88%, до 9,63 доллара, "Газпром нефти" — на 1,65%, до 32,27 доллара.
Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,13%, до 31,33 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 31,09 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 1,21%, до 21,76 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,96%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,74%, до 89,31 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 0,32%, до 7,78 доллара, "Магнита" — дешевели на 2,16%, до 16,17 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,08%, до 3,02 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20210927/834809119.html