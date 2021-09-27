МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро опустился ниже уровня июля 2020 года

По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 3,12%, до 8,56 доллара, "Новатэка" — на 1,69%, до 259,5 доллара, "Лукойла" — повышалась на 1,75%, до 95,26 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 1,88%, до 9,63 доллара, "Газпром нефти" — на 1,65%, до 32,27 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,13%, до 31,33 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 31,09 доллара. Бумаги "Северстали" дорожали на 1,21%, до 21,76 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,96%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 17,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,74%, до 89,31 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,32%, до 7,78 доллара, "Магнита" — дешевели на 2,16%, до 16,17 доллара. Бумаги "Ленты" росли в цене на 0,08%, до 3,02 доллара.