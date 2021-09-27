МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" в начале торгов понедельника достигли отметки 350 рублей впервые с мая 2008 года на внешнем позитиве и высоких ценах на газ в Европе, следует из данных Московской биржи.

К 10.49 акции "Газпрома" дорожали на 1,66% — до 350,01 рублей. Чуть раньше в понедельник бумаги подскакивали в цене до 350,89 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,69%.